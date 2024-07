La battaglia Sinner-Berrettini a Wimbledon Inizia il quarto set

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) AGI - Il numero uno del mondo, Jannik, trova al secondo turno dil'avversario che non avrebbe mai voluto affrontare: Matteo. Amico, rivale e connazionale. Tra di loro solo un precedente, a Toronto nel 2023, con vittoria di Jannik in due set. E anche il confronto a Londra, nonostante un campo in erba che rende la pallina molto veloce, sembra sorridere all'altoatesino che conquista i primi due set, entrambi al tie-break, smuovendo definitivamente l'equilibrio, soprattutto, al servizio.però non ci sta e nel terzo set alza il livello del suo gioco vincendo per 6-2. Attualmente è in corso ilset con la luce di Londra che diminuisce. Riusciranno i due tennisti a completare la partita? Come sono arrivati i due al match L'Italia del tennis, mai così forte soprattutto in campo maschile, scende in campo oggi divisa in due.