Il Front Populaire non chiede il disarmo parziale della polizia francese

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il 1° luglio 2024 l’account X di Quarta Repubblica, trasmissione televisiva in onda su Rete4, ha pubblicato la foto di uno spezzonepropria puntata andata in onda (minuto 00:20:31) la sera stessa in cui viene presentato il «programma del», la coalizione dei partiti francesi di sinistra nata in vista delle elezioni legislative convocate dal presidente Emmanuel Macron per il 30 giugno e il 7 luglio 2024. Secondo quanto trasmesso da Quarta Repubblica, il programma delprevede, tra le altre cose, il «)». La stessa notizia è stata diffusa in precedenza anche dal partitodi estrema destra Rassemblement National (RN). Si tratta di una notizia falsa. Come si può leggere nel programma ufficiale del Nuovoe popolare (NFP), per quanto riguarda le forze dell’ordine l’alleanza dei partiti di sinistra vuole «implementare le squadre didi prossimità, vietare l’uso di LBD e di granate mutilanti, e smantellare le BRAV-M».