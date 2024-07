Il duello monetario Bce e Fed attendiste | Prudenza sui tassi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Jerome Powell, presidente della Fed Usa, e Christine Lagarde, numero uno della Bce, non si fanno certo intimidire dai desiderata dei mercati. Parlando entrambi da Sintra, Portogallo, dov’è in corso il forum organizzato dalla Banca centrale europea, entrambi i banchieri sono tornati a ribadire che la battaglia contro l’inflazione non è ancora finita. Dopo l’ammonimento di Lagarde, che ha inaugurato il forum, anche Powell ha ribadito quello che è diventato un ritornello che torna periodicamente a farsi sentire sui mercati: non c’è nessuna urgenza di tagliare i. Il numero uno della Fed ha riconosciuto "i progressi significativi" compiuti dall’inflazione degli Stati Uniti nell’avvicinarsi al target del 2% fissato dalla banca centrale Usa.