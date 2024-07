Giù le mani dal Verdi La protesta della Cgil

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Stop alle ingerenze politichegiunta Conti nelle scelte artistiche e amministrative del Teatro". È quanto denuncia la Slc-di Pisa. Il sindacato sostiene che le decisionipolitica da tempo non tengano conto delle opinioni di chi lavora. "Un vero e proprio attacco all’autonomia" in un momento clou per il principale teatro di Pisa, con i "rumors" degli ultimi giorni sulla nomina del nuovo presidenteFondazione, visto che la carica di Patrizia Paoletti Tangheroni è scaduta. La sostituzione del cda è infatti prevista per l’8 luglio e i nomi che girano (secondo le indiscrezioni finora non confermate né smentite) sono quelli di una sempre meno probabile riconferma di Tangheroni, ma anche quello dell’ex assessore alla cultura, Paolo Magnani, ex Lega, in corsa alle ultime elezioni con una propria lista civica in sostegno al sindaco Conti e che però non è riuscito a entrare in consiglio comunale.