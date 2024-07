Chi è Callum Turner il fidanzato di Dua Lipa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Le voci sembrano aver trovato conferma. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, pare infatti che Duaabbiano deciso di ufficializzare la loro storia d’amore. La cantante di Houdini ha infatti pubblicato uno scatto con l’attore durante il Glastonbury Festival. Ma chi è? Scopriamo qualcosa in più su di lui. Chi èè un attore e modello nato il 15 febbraio 1990 ad Hammersmith e cresciuto a Chelsea, il rinomato quartiere di Londra. Da sempre molto amante del mondo dello spettacolo,inizia a muovere i primi passi nel cinema grazie alla madre, che lo supporta nel sogno di fare della sua passione una professione. Dopo aver posato come modello per alcuni brand di moda e aver frequentato una scuola di recitazione,inizia a vivere la vita da attore.