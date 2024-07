Alex Marangon e la festa new age a base di allucinogeni i sospetti sull’ayahuasca e la crisi prima di sparire

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Aveva alcune ferite il corpo di, il 26enne di Marcon ritrovato ieri 2 luglio dopo essere scomparso due giorni, durante unanew age all’interno dell’Abbazia di Santa Bona di Vidor, in provincia di Treviso. I partecipanti a quellaavrebbero assunto della ayahuasca, una sostanza allucinogena che potrebbe in parte spiegare i motivi dell’allontanamento del ragazzo e il suo successivo ritrovamento sul greto del fiume Piave. Secondo quanto riporta Repubblica, ladoveva essere una cerimonia di musica medicina. Doveva durare due giorni, durante i quali però non tutti sarebbero riusciti a contenere gli effetti della sostanza. Le ferite sul corpo del barman Sarà l’autopsia disposta dalla procura di Treviso a portare ulteriori chiarimenti su come sia morto il barista, che lavorava a Bolzano e che amici e parenti raccontano come pieno di vita e progetti.