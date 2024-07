Alcaraz-Vukic oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Carlosse la vedrà contro Aleksandrnel secondo turno di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Il tennista iberico ha iniziato la sua difesa del titolo con un successo in tre set – ma i primi due lottati – contro il qualificato estone Lajal. Ora un match da non sottovalutare, contro un giocatore che sull’erba sa giocarci. Potrebbe accusare un po’ di stanchezza l’australiano, che nel turno d’esordio ha dovuto battagliare ben cinque set per riuscire ad avere la meglio su Ofner. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, mercoledì 3 luglio, come secondo match dalle ore 14:00 sul campo numero 1. Latelevisiva è affidata a Sky Sport, che segue il torneo tramite nove canali di riferimento.