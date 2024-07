Wimbledon 2024 i risultati del tabellone maschile | Djokovic Rune e Zverev senza problemi se la cavano De Minaur e Tsitsipas Fuori Rublev

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Una giornata complicata per, a causa del maltempo che a tratti ha interrotto le contese sui campi di Church Road e che ha visto l’Italia sorridere con i successi di Luciano Darderi, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, ma alla fine i numerosi stop non creano distrazioni a buona parte dei big. Novak, ad esempio: in molti attendevano il debutto del serbo, che non ha avuto alcun problema con il ceco Vit Kopriva, che racimola soli cinque giochi: per lui la sorpresa Jacob Fearnley, che ha la meglio sullo spagnolo Alejandro Moro Canas. Più sofferta di quanto ci si potesse immaginare la sfida tutta australiana tra Alex Dee James Duckworth, il numero 9 al mondo ha bisogno di tre tiebreak per aver ragione del connazionale nonostante si procuri 19 palle break.