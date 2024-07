Tris toscano per l’Europa Lega ridimensionata Ceccardi spavalda

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 2 luglio 2024)perper. Con il sindaco uscente Pd Dario Nardella mister 100mila preferenze subito eletto in Europa dopo il voto 8 e 9 giugno 2024, sono adesso arrivate l’elezione bis della leghista Susannagrazie alla scelta del generale Vannacci recordman di preferenze che ha lasciato fuorirlamentare uscente Ciocca. E l’ingresso della new entry consigliere regionale Francesco Torselli, Fratelli d’Italia, con pass dalla capolista premier Giorgia Meloni. Il partito di Salvini, abbagliato dal successo alle Europee 2024 del generale Roberto Vannacci, indipendente in lista, è molto esultante. Nonostante sia rimasto fuori da molti Consigli Comunali in Toscana anche con candidati eccellenti, vedi a Firenze i consiglieri regionali Marco Landi e Giovanni Galli e il capogruppo uscente Federico Bussolin.