Tolentino passaggio del martelletto al Rotary | Giuseppe Bocci è il nuovo presidente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 -del(al ristorante Villa Berta di San Severino) per ilClub. Aluscente Giorgio Zaganelli è subentrato l’architetto, titolare della società di ingegneriaand Partners con sede a San Ginesio.ha assunto la guida del club da ieri, fino al 30 giugno 2025. Zaganelli ha consegnato il prestigioso riconoscimento Paul Harris Fellow a Stefano Ferranti, Francesco Losego, Marco Massei, Maria Teresa Cristini; durante la serata sono stati conferiti riconoscimenti e doni ad altri soci per il loro impegno e dedizione nel corso dell'anno. Ilha presentato la sua squadra e ha annunciato le iniziative future; in particolare, ha ricordato la visita del governatore Massimo De Liberato, del club di Chieti, prevista per giovedì 18 luglio.