Tessmann all’Inter ci siamo! Ma non subito Oristanio la chiave col Venezia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024)è sempre più vicino. La trattativa, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, prevede anche il coinvolgimento di Gaetano, è in fase avanzata e potrebbe essere ufficializzata nelle prossime settimane. AFFARE IN CHIUSURA – Tannersarà un nuovo rinforzo dell’Inter, ma non, bensì nel 2025. Il calciatore resterà ancora un anno in prestito alper continuare il suo sviluppo e crescita al. Contestualmente, Gaetano, che farà ritorno al Cagliari dal prestito, si trasferirà alcome parte dell’operazione. L’ultimo dettaglio da definire per il completamento della trattativa è l’accordo diper il trasferimento in prestito +1 anno al. Le parti sono in trattativa per formalizzare questo aspetto e assicurare la piena disponibilità del giocatore a proseguire la sua carriera in Italia, inizialmente con la maglia delin Serie A.