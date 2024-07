Riposo settimanale alla Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 2 luglio 2024)di, intervento della Segreteria Provinciale di NSC Napoli: “Da diritto costituzionalmente garantito a diritto su concessione occasionale, il passo è breve” “Riceviamo da parte dei nostri iscritti e non solo, ripetute segnalazioni relative alle difficoltà che i colleghi dei Comandi dipendenti dellariscontrano nella concessione del”: lo afferma la Segreteria Provinciale di Napoli del Nuovo Sindacato. “Si tratta – si legge in una nota – di militari che hanno riposi settimanali da recuperare in numero cospicuo: dieci giorni all’incirca per ciascuno”. Non è la prima volta che NSC Napoli interviene in merito ai riposi settimanali.