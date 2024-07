Palio di Siena 2024 oggi in tv | orario programma canale streaming favoriti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024)martedì 2 luglio (a partire dalle ore 19.30) va in scena ildi. Prima carriera dell’anno in Piazza del Campo, è il giorno della carriera dedicata alla Madonna di Provenzano: si tratta di uno degli eventi più storici e iconici delle tradizioni popolari del Bel Paese, una sfida titanica tra contrade che rappresenta l’emblema del campanilismo e che accende gli animi di un’intera città. Dieci cavalli, dieci fantini, dieci contrade pronte a fronteggiarsi sul tufo all’ombra della Torre del Mangia per inseguire la vittoria. Idella vigilia sono sostanzialmente tre, ma come sempre in Piazza del Campo tutto può succedere: Giovanni Atzeni (detto Tittia) che monterà Veranu per l’Oca; Jonathan Bartoletti (noto come Scompiglio) che cavalcherà Ungaros per il Valdimontone; Enrico Bruschelli (rinominato Bellocchio) che difenderà i colori della Pantera con Viso d’Angelo.