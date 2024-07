Nicolas Vaporidis si sposa tra pochi giorni | pronto a diventare padre

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 2 luglio 2024)ha da tempo cambiato vita. Il mondo della recitazione lo ha costretto negli anni a un enorme stress, così come a differenti compromessi. Alla fine ha deciso di mollare tutto per il proprio benessere. Ha cambiato vita e la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, che ha poi vinto nel 2022, è stato il suo ultimo saluto. Come ha precisato, a pesare su quella decisione è stata anche la componente economica. Ha guadagnato molto bene grazie al reality e ha reinvestito il denaro. Da tempo infatti si è dato alla ristorazione Vive a Londra da circa tre anni, dove ha aperto il ristorante Taverna Trastevere. Due le sedi in Inghilterra e da non molto spazio anche a una a Milano. Intervistato da La Repubblica, ha svelato alcuni dettagli sul suo privato, che generalmente custodisce bene.