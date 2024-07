LIVE Palio di Siena 2024 in DIRETTA | piove in Piazza del Campo partenza rimandata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.46 I cavalli stanno rientrando nell’entrone, la pioggia non permette il regolare svolgimento della gara. 19.44 Rumoreggia la, il mossiere invita ai fantini di riuscire dalla zona di. Intanto ha ripreso are con maggior intensità. 19.43 Difficoltà per la Giraffa nel rimanere composta. 19.43 Richiamati i dieci fantini all’interno dei due canapi. 19.41 Il mossiere ordina ai dieci fantini di uscire dalla zona di. 19.40 Provano a risistemarsi le dieci Contrade. 19.37 Da segnalare che le due coppie nemiche in gara, Valdimontone-Nicchio e Civetta-Leocorno, saranno accoppiate anche nell’allineamento ai canapi. 19.37 La Lupa sarà la cosiddetta Contrada di rincorsa. 19.37 7: Bruco, 8: Oca, 9: Onda.