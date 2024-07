L' installazione digitale a Roma per la difesa degli animali

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 2 luglio 2024) AGI - È stata svelata nella serata di ieri a Campo de' Fiori aal pubblico l'operaa" di Marco Lodola, collocata all'angolo con via dei Baullari. All'iniziativa hanno partecipato il sindaco Roberto Gualtieri e la Garante per la tutela e il benesserediCapitale, Patrizia Prestipino. Si tratta di un'opera interattiva posta sulla facciata di un palazzo privato in ristrutturazione che rimarrà esposta fino alla fine del cantiere per poi trovare una nuova collocazione per tutto il Giubileo. Vivenda, la società che si occupa della copertura delle facciate durante le ristrutturazioni, ha finanziato il progetto e l'istallazione. "Una bellissimaa sostegno della campagna per i dirittiseguita dalla nostra Garante, Patrizia Prestipino, che ringrazio per il suo impegno.