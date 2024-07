L' analisi sulla Cad una rara forma di anemia emolitica autoimmune nel convegno del Ceis

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 luglio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2024 L'Cad,da crioagglutinine, unamalattia, nelorganizzato dal. L'ematologa Wilma Barcellini della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico spiega come si gestisce la malattia, Matteo Scortichini, ricercatore EETHA del, ne analizza l'impatto economico e le conseguenzevita del paziente, mentre Tiziana Nicoletti, Responsabile nazionale del Cnamc di Cittadinanzattiva, spiega come una diagnosi precoce sia fondamentale per gestire al meglio la fase delle cure. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.