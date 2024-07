La Scelta – The Choice | è tratto da una storia vera?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024) Per gli amanti delle commedie romantiche l’appuntamento è questa sera alle 21:20 su Canale 5, dove è in programma il film “La– The”. I protagonisti del film sono Benjamin Walker, che interpreta il veterinario Travis Parker, e Teresa Palmer nei panni di Gabby Holland, studentessa di medicina. La– The: la trama del film Gabby si frequenta con un suo collega, Ryan, che deve allontanarsi per un po’ di tempo. In questo periodo Gabby è spinta da una forza sempre più irresistibile verso il vicino di casa, Travis, con il quale c’è stata subito un’attrazione quasi magnetica. Le cose si complicano quando Ryan, al suo ritorno, fa la proposta di matrimonio a Gabby, mandandola in tilt. Anche Travis è impegnato in una relazione, ma la sua fidanzata lo lascia, perché capisce che non la ama, e lo invita a non lasciar andare via la donna di cui è davvero innamorato, cioè Gabby.