Il gladiatore 2 Pedro Pascal spiega come ha soprannominato Paul Mescal sul set

(Di martedì 2 luglio 2024) All’interno di una cover story promozionale per Vanity Fair dedicata a Il2,ha scherzato sulla prestanza fisica della sua co-star,, che interpreta il protagonista Lucio Vero, figlio della Lucilla di Connie Nielsen (è invece Marco Acacio, un generale romano), rivelando il giocoso soprannome che gli ha affibbiato sul set. Il giovane attore, infatti, per prepararsi adeguatamente al ruolo ha dovuto sottoporsi a un training fisico importante, guadagnando massa muscolare in quantità., da par suo, ammira i risultati e un po’ intimorito afferma Lui è un mostro; io lo chiamavo ‘il carrarmato’ (lett. ‘muro di mattoni’, ndr. Preferirei farmi buttare giù da un grattacielo piuttosto che doverci avere a che fare un’altra volta.