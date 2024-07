Austria-Turchia 1 2 dell’Inter in campo Le formazioni ufficiali

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) Alle ore 21 si gioca l’ultimo ottavo di finale degli Europei tra. Dei giocatorine sarà insolamente uno. Le. ULTIMA – Marko Arnautovic è stato preferito al compagno Gregoritsch e sarà titolare in, in programma questa sera alle ore 21. Il giocatore sarà l’unico tesseratoindal primo minuto e lo sarà anche alla fine dei 90 minuti. Il motivo riguarda l’assenza di Hakan Calhanoglu, squalificato per le due ammonizioni rimediate ai gironi. Vincenzo Montella al suo posto davanti alla regia utilizzerà Yuksek e Ayhan, vecchia conoscenza dell’Italia con la maglia del Sassuolo. Davanti il ct ex Fiorentina e Milan si affiderà all’estro di Arda Guler, che dovrà sacrificarsi da prima punta.