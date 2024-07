Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2024)1° LUGLIOORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE È NEL COMPLESSO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LE ALTRE NOTIZIE I LAVORI IN A1, SULLA DIRETTRICE-NAPOLI GLI INTERVENTI COMPORTANO LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI VALMONTONE IN USCITA PER IL TRAFFICO CHE PROVIENE DA FIRENZE, IN FASCIA ORARIA 22-5 FINO A GIOVEDÌ 4 LUGLIO. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LA STAZIONE DI COLLEFERRO. ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, RIAPERTA QUESTA MATTINA LA STAZIONE VITTORIO EMANUELE INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3-VITERBO ANCORA SOSPESA LA CIRCONE TRAMONTE MARIO E LA STORTA, È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI OTTAVIA I TRENI REGIONALI SUBISCONO RITARDI, LIMITAZIONI E CANCELNI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.