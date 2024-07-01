Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 20:30 (Di lunedì 1 luglio 2024) Viabilità 1° LUGLIO 2024 ORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE È NEL COMPLESSO REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LE ALTRE NOTIZIE I LAVORI IN A1, SULLA DIRETTRICE Roma-NAPOLI GLI INTERVENTI COMPORTANO LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO DI VALMONTONE IN USCITA PER IL TRAFFICO CHE PROVIENE DA FIRENZE, IN FASCIA ORARIA 22-5 FINO A GIOVEDÌ 4 LUGLIO. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LA STAZIONE DI COLLEFERRO. ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, RIAPERTA QUESTA MATTINA LA STAZIONE VITTORIO EMANUELE INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3 Roma-VITERBO ANCORA SOSPESA LA CIRCOLazioNE TRA Roma MONTE MARIO E LA STORTA, È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI OTTAVIA I TRENI REGIONALI SUBISCONO RITARDI, LIMITAZIONI E CANCELLazioNI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 19:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN INTERNA TRA LE USCITE A24 ROMA-TERAMO E CASILINA, POI DALLA ROMA-FIUMICINO A PESCACCIO, CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA FLAMINIO IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA SULLA CASSIA VEIENTANA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RISOLTO IN LOCALITÀ LE RUGHE, IN DIREZIONE VITERBO, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE CI SPOSTIAMO PIÙ A SUD SULL’APPIA ANCHE QUI RIMOSSO L’INCIDENTE PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI IN LOCALITÀ PONTALTO, VERSO TERRACINA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3 ROMA-VITERBO ANCORA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE TRA ROMA MONTE MARIO E LA STORTA, È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI OTTAVIA I TRENI REGIONALI SUBISCONO RITARDI E POSSIBILI LIMITAZIONI DI PERCORSO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ 1° LUGLIO 2024 ORE 18. GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA STESSA SITUAZIONE, CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E DIRAMAZIONE ROMA NORD A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SULLA CASSIA CODE PER UN INCIDENTE IN LOCALITÀ LE RUGHE, IN DIREZIONE VITERBO SULLA STATALE PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE LA CIRCOLAZIONE È REGOLARE TRA VIA NARO E POMEZIA, IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO PIÙ A SUD SULL’APPIA UN INCIDENTE CAUSA CODE IN LOCALITÀ PONTALTO, VERSO TERRACINA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3 ROMA-VITERBO RESTA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE TRA ROMA MONTE MARIO E LA STORTA, È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI OTTAVIA I TRENI REGIONALI SUBISCONO RITARDI E POSSIBILI LIMITAZIONI DI PERCORSO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 18:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA STESSA SITUAZIONE, CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E DIRAMAZIONE ROMA NORD A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SULLA CASSIA CODE PER UN INCIDENTE IN LOCALITÀ LE RUGHE, IN DIREZIONE VITERBO SULLA STATALE PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE LA CIRCOLAZIONE È REGOLARE TRA VIA NARO E POMEZIA, IN DIREZIONE LATINA CI SPOSTIAMO PIÙ A SUD SULL’APPIA UN INCIDENTE CAUSA CODE IN LOCALITÀ PONTALTO, VERSO TERRACINA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3 ROMA-VITERBO RESTA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE TRA ROMA MONTE MARIO E LA STORTA, È IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI OTTAVIA I TRENI REGIONALI SUBISCONO RITARDI E POSSIBILI LIMITAZIONI DI PERCORSO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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