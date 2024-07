Vergognati! Attacco durissimo a Liliana Segre | Povera stellina… È bufera | cosa le ha detto il vip

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) Si è verificato un clamoroso cortocircuito nella sinistra sull’antisemitismo. Da una parte la senatrice a vita, superstite di Auschwitz, dall’altra Chef Rubio.è successo? L’ex cuoco televisivo sta portando avanti sui social una guerra contro l’estrema sinistra ma, soprattutto, contro. Unche ovviamente non è passato inosservato e che ha generato un certo stupore. Tutto parte, ancora una volta, dall’indagine svolta da Fanpage su Gioventù Nazionale, costola giovanile di Fratelli d’Italia. Laha infatti commentato così il servizio: “Credo che queste derive, chiamiamole derive, che sono venute fuori in quest’ultima settimana così in modo eclatante ci siano sempre state, nascoste, non esibite, ma che in parte ci siano sempre state e che con questo governo si approfitti di questo potere grande della destra, che del resto è stata votata non è che è rivoluzionaria, non ci si vergogna più di nulla”.