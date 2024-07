Verdelli lascia la direzione di Oggi Ma Cairo ha già un nome per la sostituzione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Carloladel settimanale '' a decorrere dall'8 luglio. L'ultimo numero a sua firma sarà quindi quello in edicola l'11 luglio. «A Carlo, che mi ha manifestato la volontà dire ladi '', i miei ringraziamenti per l'ottimo lavoro svolto alla guida del settimanale di Rcs. Due anni e mezzo di intenso e proficuo impegno durante i quali, pur in un contesto complesso di mercato, ha rilanciato il giornale arricchendolo di contenuti esclusivi e sviluppando contestualmente il sistema multimediale ad esso collegato», ha affermato Urbano, presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup in una nota. «A Carlo, che prosegue il suo lavoro nel gruppo Rcs in qualità di editorialista di Corriere della Sera, i migliori auguri di buon lavoro», conclude