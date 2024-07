Scompiglio con Valdimontone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Jonathan Bartoletti in artesi è accordato con la contrada delper il Palio di Siena che si correrà domani, martedì 2 luglio. Il fantino pistoiese torna dunque a vestire il giubbino rosa e giallo con cui aveva già corso quattro volte (l’ultima nell’agosto 2017) e vinto l’Assunta 2012 in groppa a Lo Specialista. Stavoltaterrà le redini di Ungaros, uno dei pochi barberi esperti (due presenze) in questa carriera di Provenzano che vedrà in Piazza tantissimi esordienti e nessun ’bombolone’, come vengono definiti in gergo i cavalli già vincenti. Bartoletti, essendo il fantino più vincente (cinque Palii) dopo Giovanni Atzeni detto Tittia (ingaggiato dall’Oca), aveva chiaramente un buon ventaglio di scelta.