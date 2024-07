Sassuolo il mercato più difficile Tante partenze e poche certezze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il via stasera alle 18, quando per ilcomincia, a voler essere iperbolici, ilpiùdegli ultimi vent’anni. A voler essere un po’ meno esagerati, si può aggiungere che si tratterà invece delpiùdegli ultimi 10 anni, ma la sostanza non cambia. Perché se all’alba della stagione 2004/2005 ildi C2, acquistato qualche mese prima dalla Mapei, faceva piazza pulita della rosa che si era salvata dalla retrocessione in D ai playout faceva piazza pulita e dava all’allora giovane e sconosciuto Nereo Bonato ampio mandato di fare piazza pulita ricostruendo da zero ritrovandosi poi a giocare, a primavera, il primo playoff della sua storia, nel gennaio 2014 il primodi serie A, ultimo in classifica, rivoluzionava la rosa con una ventina di movimenti tra entrate e uscite e centrava la salvezza.