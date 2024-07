Pichetto manda a Bruxelles le correzioni sul Piano energetico nazionale | ciò che mancava e cosa doveva fare l’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) I ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno inviato alla Commissione europea il testo definitivo delintegrato Energia e Clima (Pniec), il documento che dovrebbe tradurre gli impegni nazionali verso l’obiettivo dell’Accordo di Parigi in politiche e azioni concrete. Lo annunciano i due ministeri in un comunicato, citando alcuni degli obiettivi previsti dal documento, in particolare su nucleare e rinnovabili. Si ribadisce, infatti, chedovrà raggiungere al 2030 una potenza da fonte rinnovabile di 131 gigawatt e, come aveva già annunciato il ministro dell’Ambiente GilbertoFratin, il governo prevede che il nucleare da fissione e, nel lungo termine, da fusione potrebbero fornire al 2050 circa l’11% dell’energia elettrica totale richiesta.