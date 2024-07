Marotta e Ausilio guardano al 2025! I colpi a zero una specialità in casa Inter – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) Con l’apertura ufficiale del mercato estivo, l’dimostra di avere una visione lungimirante, puntando già l’attenzione sui giocatori che potrebbero diventare disponibili a parametronel. Come specificato da Tuttosport, sono già diversi i nomi monitorati dalla dirigenza nerazzurra. STRATEGIA BEN DEFINITA – La strategia del presidentee di, che ha già dato frutti all’con gli acquisti di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, continua a orientarsi verso il futuro, cercando di identificare in anticipo le opportunità più promettenti. Negli ultimi anni, l’ha saputo sfruttare con astuzia il mercato dei giocatori in scadenza, assicurandosi talenti come Thuram, Onana, Mkhitaryan, Calhanoglu, Godin, De Vrij e Asamoah.