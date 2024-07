Lagarde | ancora vigili contro inflazione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 1 luglio 2024) 22.05 La Bce non havinto la sua partital',con l'obiettivo del 2% che non dovrebbe essere raggiunto prima della fine del 2025. Lo ha detto la Presidente Christine. L'nell'Eurozona è scesa al 2,6% annuo a maggio -dopo aver raggiunto un picco del 10,6% nell'ottobre '22spingendo l'istituto a tagliare i tassi a giugno per la prima volta in cinque anni. Tuttavia, -ha ribadito- non ci fermeremo finché la partita non sarà vinta e tornerà al 2%". E ha osservato: "Dobbiamo restare".