Il Pride torna a Bologna attese 50mila persone | data e percorso

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – Rivolta, la manifestazione Lgbtqia+ completamente autogestita organizzata da collettivi, associazioni e attivisti,sabato 6 luglio. L’appuntamento è alle 15.30 in piazza XX settembre, da dove partirà il corteo alle 17. L’arrivo ai Giardini Margherita è previsto alle 20.: ecco ilIl corteo, che secondo gli organizzatori è destinato a bissare i numeri dello scorso anno, circa 50.000, si muoverà verso via Indipendenza per girare su via Irnerio e poi da porta San Donato su viale Quirico Filopanti. Continuerà il suo corso su viale Giosuè Carducci fino a Porta Santo Stefano, passando per via Santa Chiara, arrivando infine ai Giardini Margherita, dove si svolgeranno gli interventi conclusivi.