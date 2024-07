Errani-Noskova in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Saraaffronterà Lindaal primo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Non è stata fortunata nel sorteggio la nostra veterana, protagonista di una prima parte diassolutamente positiva. Arriva acon l’aver messo anche nelle gambe qualche partita su erba, grazie alla semifinale nel WTA 125 di Gaiba, dove è stata rimontata dalla statunitense Pera., però, è avversario di alto livello, seppure non abbia brillato in questa stagione erbivora: la sconfitta contro Jabeur a Berlino ci sta, un po’ meno quella contro Tomova a Bad Hamburg. Non ci sono precedenti tra le due. TABELLONE FEMMINILE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI SINGOLAREscenderanno in campo lunedì 1 luglio come quarto match dalle ore 12:00 sul campo numero 4 (al termine di Bergs-Cazaux).