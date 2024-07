Compie 18 anni | il toccante ballo con il padre

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una celebrazione fondamentale Angelica Fiorello, figlia di Fiorello e Susanna Biondo, ha festeggiato il suo 18esimo compleanno con una sontuosa festa a Roma. Una notte da ricordare L’evento all’aperto è stato ricco di momenti memorabili, molti dei quali condivisi sui social dagli ospiti. Angelica era splendida in un lungo abito rosso a balze mentre stava accanto a una torta gigante a forma di numero 18. Momenti in famiglia Al suo fianco i genitori di Angelica, Susanna e Fiorello. Fiorello non ha potuto trattenere le lacrime mentre baciava sua figlia e ballava con lei. Era presente anche la sorellastra di Angelica, Olivia Testa, 27, avuta dalla precedente relazione di Susanna con Edoardo Testa. Fiorello ha sempre considerato Olivia come la sua seconda figlia.