(Di lunedì 1 luglio 2024) Look audaci, trucco vistoso, acconciature elaborate e un atteggiamento ribelle nei confronti delle convenzioni tradizionali: leuna delle sottoculture giapponesi più affascinanti, che dagli anni ’70 continuano a intrigare connazionali e stranieri. Ma chiveramente? In cosa consiste la loro estetica? Chile? Le(???)un sottogruppo della cultura giovanile giapponese che si è sviluppato a partire dagli anni ’70 (ma diventato popolare negli anni ’90 e 2000) e indica uno stile di moda e un modo di vivere molto particolare, che enfatizza l’individualità e l’allontanamento dalle convenzioni tradizionali giapponesi. Si distingue per abbigliamento e stile eccessivi e “ribelli”, in opposizione agli standard di bellezza giapponesi, come la pelle abbronzata e i capelli voluminosi.