Canon EOS R100 in offerta da capogiro su Amazon

(Di lunedì 1 luglio 2024) La fotocamera mirrorlessEOSè insuad un prezzo che la rende davvero una scelta imperdibile grazie anche alla sua portabilità e comodità. L’è disponibile con obiettivo kit RF-S 18-45mm F4.5-6.3, che rende questa fotocamere davvero pronta per utilizzarla magari in un bel viaggio. Scopriamo insieme ulteriori dettagli! LaEOSè la mirrorless con sensore APS-C, entry level che ha sostituito la serie M, ora fuori produzione per lasciare spazio a questo nuovo sistema di. Si tratta di una fotocamera leggera e molto portabile, perfetta per gli appassionati di fotografia che hanno bisogno di una fotocamere da portare sempre nello zaino durante i viaggi o i weekend fuori porta. Questa mirrorless semplifica di molto i passaggi per scaricare le vostre foto, grazie all’app Camera Connect per scaricare foto e video.