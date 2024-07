Barbera lancia ad Arezzo il rosso che va consumato freddo per la mixology

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – "Abbiamo voluto rinnovare il concetto di vinotradizionale avvicinando la Toscana, ed in particolare il vino, a nuove occasioni di consumo". Così, il Ceo del colosso Italian Wine Brands (IWB), Alessandro Mutinelli, parla di "Rirò", un "Toscana Igt" che la Cantina Barbanera di Cetona (Siena)come base per cocktail e per essere. "Una bevanda peculiare che trascende i confini del semplice vino, un'alternativa ai classici accompagnamenti alcolici dell'aperitivo all'italiana" spiegano i produttori, che puntano a fare breccia nel mondo degli aperitivi, segmento di mercato in costante crescita (850 mln quelli serviti in Italia nel 2023). Un vino "che intreccia i valori identitari del miglior Made in Tuscanyalla freschezza della gioventù e alla voglia di stupire",sognando un futuro "Spritzrirò", perché se esistono diversi cocktail da aperitivo a base di vino bianco e spirit, mancava unversatile concepito espressamente come vino per la