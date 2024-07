AEW | Dijak presente nel backstage durante Forbidden Door

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 1 luglio 2024) La terza edizione disi è conclusa da diverse ore ormai e, sebbene abbia visto la partecipazione di molte star della NJPW e della CMLL, è probabile che alcuni fan siano rimasti delusi dalla mancanza di vere e proprie sorprese. Va tuttavia menzionato il grande ritorno di Britt Baker, la quale era assente da quasi 10 mesi. Una presenza nota Fightful Select riporta, tuttavia, un curioso dettaglio proveniente daldi. Pare chefossel’evento. Il suo contratto con la WWE è scaduto pochi giorni fa, perciò l’atleta può apparire in qualunque compagnia. Su X,ha poi ringraziato apertamente Tony Khan per avergli permesso di assistere allo show. Non vi sono, tuttavia, notizie su un suo possibile approdo in AEW.