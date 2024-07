Acquaworld cade sulle scale di uno scivolo | bimbo di 6 anni in elisoccorso al Papa Giovanni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo quello tragico costato la vita a Fatou Sarr, un altro brutto episodio in un parco acquatico. Domenica pomeriggio un bambino di seiè stato trasferito inall’ospedaleGiovdi Bergamo dopo un incidente avvenuto all’interno dell’di Concorezzo (Monza e Brianza) dove stava trascorrendo una giornata con la sua famiglia. Secondo quanto ricostruito il piccolo, mentre stava giocando, sarebbe cadutodi uno, battendo la testa. La caduta sarebbe avvenuta proprio all’imbocco di uno degli scivoli, appena in cima alle, anche se nessuno avrebbe assistito direttamente alla scena. Il bambino è stato accompagnato in infermeria da un bagnino, chiamato dal papà, e lì visitato da un infermiere professionista.