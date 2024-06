Uomini e Donne cosa è successo dopo la scelta tra Roberta e Alessandro

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 30 giugno 2024) A febbraio l’addio aVicinanza eDi Padua tra i protagonisti dell’ultima stagione del dating show. PocoSan Valentino, il 18 febbraio scorso, due dei volti più amati della ventottesima edizione dihanno deciso di abbandonare la trasmissione per provare a coltivare la loro relazione lontano dalle luci dei riflettori e soprattutto dagli obiettivi delle telecamere. Stiamo parlando ovviamente diVicinanza e didi Padua. Una storia, la loro, che ha fatto parecchio discutere i telespettatori, soprattutto per l’iniziale interesse da parte di lui nei confronti di Ida Platano.Di Padua eVicinanza nel salottino di Verissimo – notizie.com (fonte foto IG @verissimotv)Il cavaliere rientrato all’interno dello studio del dating show ha provato a riconquistare la fiducia di lei, che non aveva gradito il suo atteggiamento.