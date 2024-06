Fanpage | Antoniozzi ' Segre monumento nazionale antisemitismo da settori sinistra'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Davanti alla senatriceci togliamo il cappello. È un, una donna straordinaria che porta i segni dell'orrore. Una donna che io ho pubblicamente più volte difeso dalle schifezze degli attacchi social. Detto questo, ricordo le critiche e le incredibili e ingiustificate accuse rivoltele dopo il 7 ottobre. Quelli che sbagliano da noi sono una esigua minoranza che non avranno voce perché da noi l'non può trovare spazio per il rispetto che abbiamo del popolo ebraico e di Israele. Il veroche ha colpito anche la nostra senatrice a vita proviene dadella, da ex deputati Cinquestelle che paragonano Israele ai nazisti, dai centri sociali che inneggiano ad Hamas".