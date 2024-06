Fancy Dance la recensione | Lily Gladstone voce narrante delle donne native americane

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 30 giugno 2024) Il film:, 2024. Regia: Erica Tremblay. Cast:, Isabel Deroy-Olson, Ryan Begay, Crystle Lightning, Audrey Wasilewski, Shea Whigham. Genere: Drammatico. Durata: 92 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Apple Tv+, in lingua originale. Trama: Dalla scomparsa della sorella, Jax () si prende cura della nipote Roki (Isabel Deroy-Olson) che sopravvive nella riserva Seneca-Cayuga in Oklahoma. Ogni minuto libero è dedicato alla ricerca della sorella scomparsa, mentre aiuta Roki a prepararsi per un imminente powwow. Rischiando di perdere la custodia del nonno di Roki, Frank (Shea Whigham), i due si mettono in viaggio e setacciano la campagna per trovare la madre di Roki in tempo per la riunione. Quella che inizia come una ricerca si trasforma gradualmente in un’indagine molto più profonda sulle complessità e le contraddizioniindigene che navigano in un mondo colonizzato alla mercé di un sistema giudiziario fallimentare.