Euro 2024 per Italia-Svizzera meno di 11 milioni di spettatori sulla Rai

(Di domenica 30 giugno 2024) Sono stati 10.692.000 gliRai per, match valevole per gli ottavi di finale di, per il 64.3% di share. Gli azzurri di Spalletti salutano la competizione dopo la sconfitta per 2-0 all’Olympiastadion di Berlino. Nel primo temp si è toccato il 65.8% (10.321.000), dato calato nel secondo tempo (62.9% e 11.070.000). Sono circa 4diinrispetto agli ottavi di finale del 2016, disputato anche in quel caso alle 18.00, e vinto con la Spagna. Da sottolineare, però, come 8 anni fa non fosse ancora diffusa la possibilità di seguire l’incontro in streaming su Rai Play., perdi 11diRai SportFace. .