Tour de France 2024 la favola di Bardet in maglia gialla | Un finale da sogno

(Di sabato 29 giugno 2024) Rimini, 29 giugno- In un ciclismo sempre più tecnologico nel segno di computerini, auricolari e ora anche della discussa 'control room' adoperata dalla Visma-Lease a Bike (e già nel mirino dell'Uci) c'è ancora spazio per il romanticismo e per atleti che mettono tutti d'accordo a prescindere dalla nazionaltità. Ildesi apre con lo storico Grand Départ dall'Italia, un Paese molto caro a Romain, che non a caso ha annunciato il ritiro dopo il Giro d'Italia 2025. Quasi come un cerchio che si chiude, il transalpino trova una delle più belle vittorie della sua carriera proprio sul suolo italico: successo della tappa di esordio della Grande Boucle e primain assoluto. Le dichiarazioni diIldel primo leader della classifica generale porta anche la firma di Frank Van Den Broek, il fido compagno di squadra al Team DSM-Firmenich PostNL che è andato in fuga al mattino per poi sacrificarsi in prima persona per il proprio capitano, che sul traguardo di Rimini, raggiunto a fatica alla luce del forcing furioso del gruppo, non ha nascosto l'emozione dopo lo scatto sulla salita di San Leo: quella che sembrava quasi una sparata velleitaria è invece diventata l'azione buona che ha messo nel sacco l'intero plotone.