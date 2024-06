Murat Yakin chi è l’allenatore della Svizzera

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 giugno 2024)è un ex difensore centrale svizzero di origini turche. Cresciuto nel Concordia BS, viene poi acquistato dalla squadradel Grasshoppers Club Zurigo dove trascorre ben 5 stagioni primanuova sfida in Germania con lo Stoccarda. La parentesi tedesca dura un anno perché viene poi ingaggiato dalla squadra turca del Fenerbahce, dove trascorre due stagioni. Alla chiamata del Basilea non può rifiutare, così torna in patria dove trascorre ben 5 stagioni, dopo un anno trascorso in prestito al Kaiserslautern. In 5 anni, vince 3 campionati e 2 Coppe svizzere, trofei che in passato aveva vinto anche con il Grasshoppers Club Zurigo.il grande cambiamento Nel luglio 2007 comincia la sua avventura sulla panchina del Grasshoppers come vice allenatore sotto Hanspeter Latour, dove segue solamente 21 partite per poi lasciare nel dicembre del 2007.