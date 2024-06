Crollo del Pd nel sondaggio post-Europee Profondo rosso per Calenda

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 29 giugno 2024) Nando Pagnoncelli regala una fotografia delle intenzioni di voto ad una ventina di giorni di distanza dalle elezioni. Nelper il Corriere della Sera viene evidenziato che c'è una differenza rispetto a quanto emerso dalle urne per via di un minore astensionismo tra i partecipanti al, con il 57% dei partecipanti che ha deciso di esprimersi, mentre ai seggi la soglia è stata sotto la metà degli aventi diritto. Quasi tutti in calo i partiti rispetto al voto del 9 giugno: Fratelli d'Italia scende al 28,1 (-0,7%), Forza Italia perde uno 0,4% fino all'8,5%, la Lega dal 9% passa all'8,8%. Pesante caduta anche per il Partito democratico di Elly Schlein, che perde l'1,3% e si attesta al 22,8%. Mezzo punto in meno per Avs, ora al 6,2%.