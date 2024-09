Leggi tutta la notizia su demi.news

(Di martedì 4 giugno 2024) La PWA, acronimo diWeb App, è un’applicazione web che consente di offrire un’esperienza nativa simile a un’app per dispositivi mobili, in modo da offrire la massima velocità, fluidità e interazione con il sito web. Ma cosa sono esattamente le PWA e perché stanno diventando così importanti? In questo articolo spiegheremo il significato del termine, il loromento,possono essere salvate su dispositivi iPhone e, e analizzeremo le differenze tra PWA, web app e app native. Cosa significa PWA? UnaWeb App (PWA) è un’applicazione web progettata per offrire un’esperienza utente simile a quella di un’app mobile per utenti iOS e. Le PWA sono caratterizzate dalla loro rapidità e dall’integrazione di numeroselità tipiche dei dispositivi mobili,la possibilità dire offline e di inviare notifiche push.