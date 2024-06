Spider-Man | Beyond the Spider-Verse l’IA non verrà utilizzata | la conferma del produttore

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ildi-Man:thehato che nel sequel nonalcuna IA generativa. “Uno degli obiettivi principali dei film è creare nuovi stili visivi che non sono mai stati visti in un film in computer grafica in studio”, ha dichiarato Chris Miller su X in risposta a un fan che chiedeva a Sony Animation di non usare l’intelligenza artificiale generativa nell’ultimo capitolo della trilogia con protagonista Miles Morales. There is no generative AI intheand there never will be. One of the main goals of the films is to create new visual styles that have never been seen in a studio CG film, not steal the generic plagiarized average of other artists’ work. https://t.co/t4tSUWCg4u — Christopher Miller (@chrizmillr) June 1, 2024 “Non c’è e non ci sarà mai un’intelligenza artificiale generativa inthe”, ha scritto Miller.