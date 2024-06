Si tuffa in mare dopo il pranzo e sbatte contro gli scogli 33enne in coma farmacologico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Castelraimondo (Macerata), 3 giugno 2024 – È ricoverato in gravi condizioni undi Castelraimondo,un tuffo tra glinelle acque di Ostia. L’incidente sarebbe avvenuto sabato. L’uomo, di origini albanesi ma da anni residente in paese, dal Maceratese si era diretto nel Lazio per trascorrere un paio di giorni con la sua fidanzata, una connazionale. Sabato i due, insieme con un’altra amica, sono andati a. Poi si sono diretti al pontile in via dei Ravennati, sul lungodi Ostia. Lì ilprima avrebbe messo i piedi a bagno, poi si sarebbeto, in un tratto diperò dove l’acqua è piuttosto bassa e ci sono alcuni. Così l’uomo si sarebbe sentito male. Il giovane uomo al momento si trova ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma.