RONDINE feat ENRICO NIGIOTTI esce con FERMARE L’ETA’ il 7 giugno

(Di lunedì 3 giugno 2024) “l’età” è la nuova canzone diin uscita venerdì 7e racconta quell’emozione prima della maturità, scolastica e personale. Andiamo a saperne di più. “l’età” diil 7“Notte di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere”. Sembrano riecheggiare le atmosfere di “Notte prima degli esami” nella nuova canzone dil’età” (). Cosa descrive “l’età”? Il singolo, in uscita venerdì 7, racconta quell’emozione prima della maturità, scolastica e personale. Il momento in cui le scelte appaiono determinanti e il futuro non è poi così lontano., infatti, oltre ad essere un giovane cantautore genZ, è uno studente del liceo classico Pilo Albertelli di Roma e sta per affrontare gli esami di Stato.