Richiamo di aribag difettosi in Italia | due modelli di Stellantis coinvolti

(Di lunedì 3 giugno 2024)richiama centinaia di migliaia di auto in tutto il mondo. A causa di alcuni, prodotti dall’azienda Takata e montati su due diversidi marchi appartenenti al gruppo automobilistico che controlla anche Fiat, moltissime Citroen C3 e DS3 dovranno essere ritirate e riparate per garantire la sicurezza dei passeggeri e dei conducenti. La storia di Takata è complessa e comincia fin da 2014, quando si verificarono i primi incidenti legati agli airbag dell’azienda giapponese. La causa sarebbe stata principalmente il fluido utilizzato per l’espansione dei dispositivi di sicurezza, che tendeva negli anni a deteriorarsi e a non funzionare più correttamente I richiami delle auto con airbag Takata, il gruppo automobilistico che controlla anche il marchio Fiat, dovrà richiamare più di 600mila auto tra Europa, Africa del Nord e Medio Oriente, a causa di un difetto degli airbag.