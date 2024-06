Nintendo dipendente Google ha causato i leak grazie all’accesso ai video su YouTube

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 3 giugno 2024) Pare che tutta una serie di annuncitrapelati in rete provengono da undiche ha avuto accesso a deiprivati ??nell’accountdella Grande N. VGC ha riportato il nuovo report condiviso da 404 Media dove scopriamo che il portale online ha ottenuto un database interno di, che tiene traccia di migliaia di potenziali problemi di privacy e sicurezza segnalati dai dipendenti tra il 2013 e il 2018. 404 Media ha aggiunto che undiha avuto accesso a deiprivati ??nell’accountdi, facendo trapelare in rete in anticipo alcuni annunci pianificati dall’azienda giapponese nei mesi precedenti. Leggiamo quanto affermato da un portavoce dia 404 Media: “Ini dipendenti possono segnalare rapidamente potenziali problemi del prodotto per la revisione da parte dei team competenti.