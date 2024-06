Niklas Bendtner | Ho comprato vino da 150 000£ Ora voglio scalare l’Everest

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Mi mancano i miei compagni di squadra, lo stare nello spogliatoio, entrare in campo, le battute, giocare nei grandi stadi”. Ail calcio manca. L’ex attaccante dell’Arsenal, con una parentesi anche alla Juventus, si è concesso in una lunga intervista al Daily Mail, in cui ha ripercorso alcuni errori, ma anche i progetti futuri. “Quando mi sono ritirato, le cose non erano strutturate, vivevo una bella vita ma senza uno scopo… ero annoiato e odio vivere senza uno scopo”, ha spiegato l’attaccante che si è soffermato su una passione. “Io colleziono bottiglie dida quando avevo 19 anni. Al momento ho circa 50.000 bottiglie di. Ma i soldi svaniscono rapidamente quando spendi £ 150.000 in”, spiega. E ricorda: “Ho dovuto pagare una multa per un parcheggio che alla fine è arrivata a più di 33mila euro.